Совет директоров Абсолют Банка принял согласованное решение об избрании Аслана Шогенова в состав правления банка. Ранее его кандидатура прошла согласование в ЦБ РФ, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В Абсолют Банке в должности заместителя председателя правления Аслан Шогенов будет координировать работу корпоративного бизнеса по стратегическим направлениям развития банка. До назначения на должность главы корпоративного блока Шогенов работал в Абсолют Банке управляющим директором», — говорится в сообщении банка.

Аслан Шогенов окончил Финансовую академию при правительстве РФ. Опыт работы в финансовой сфере — 14 лет.

В разное время Шогенов работал в крупных государственных банках. Профессиональную карьеру он начал в Газпромбанке в департаменте развития клиентской базы. До прихода в Абсолют Банк в 2016 году работал исполнительным директором в Россельхозбанке.