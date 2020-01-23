Суды подтвердили ряд решений по искам Агентства по страхованию вкладов к бывшим руководителям рухнувших банков. Соответствующие сообщения опубликованы на сайте АСВ.

Так, агентство в качестве конкурсного управляющего 28 февраля 2019 года направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших топ-менеджеров и совладельцев Росавтобанка (лицензия отозвана 4 марта 2016-го, признан банкротом 18 мая того же года) Вадима Пешкова (занимал пост председателя правления), Александра Кулакова, Инги Девятериковой и Елены Шмаковой к ответственности в виде возмещения причиненных банку убытков в размере более 1,034 млрд рублей. Конкурсный управляющий установил, что бывшими руководителями были совершены действия по выводу из банка ликвидных активов путем замещения их на ссудную задолженность технических юридических лиц.

Определением Арбитражного суда Москвы от 6 ноября 2019 года заявление было удовлетворено в полном объеме . Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, резолютивная часть которого объявлена 20 января 2020 года, судебный акт суда первой инстанции оставлен без изменения , апелляционные жалобы Пешкова, Кулакова и Шмаковой — без удовлетворения.

Кроме того, апелляция поддержала решение нижестоящего суда по иску АСВ к экс-топам Межрегионального Банка Реконструкции (лишился лицензия 17 июня 2016-го, признан банкротом 21 сентября того же года). Конкурсный управляющий 27 декабря 2018 года подавал в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении солидарно бывших председателя правления банка Алексея Ольшевицкого и члена правления Елены Могилевской к ответственности в виде возмещения причиненных банку убытков в сумме около 355 млн рублей и о привлечении отдельно Ольшевицкого к ответственности на 18 млн.

«Определением Арбитражного суда Москвы от 11 ноября 2019 года требования конкурсного управляющего удовлетворены в полном объеме. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 января 2020 года (дата объявления резолютивной части) судебный акт первой инстанции оставлен без изменения, а апелляционные жалобы ответчиков — без удовлетворения», — сообщается в сегодняшнем релизе .

Также суды вынесли решения по иску АСВ к бывшим контролирующим лицам Новокузнецкого Муниципального Банка (лишен лицензии 9 января, признан банкротом 27 февраля 2014 года) — директору Александру Павлову и председателю совета директоров Сергею Павлову (сын и отец), с которых конкурсный управляющий в рамках иска от 21 февраля 2017 года требовал свыше 4,521 млрд рублей.

Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 3 августа 2018 года заявление конкурсного управляющего было удовлетворено частично: с ответчиков взысканы убытки в размере 3,31 млрд рублей; были выделены в отдельное производство требования к Александру Павлову в размере почти 895 млн рублей, и производство по обособленному спору было приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по уголовному делу в отношении ответчика.

Седьмой арбитражный апелляционный суд 14 ноября 2018 года и Арбитражный суд Западно-Сибирского округа 28 января 2019-го подтвердили вышеупомянутое решение, не удовлетворив апелляционные и кассационные жалобы Павловых.

Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 21 октября 2019 года заявление конкурсного управляющего по эпизоду, рассмотрение которого было приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по уголовному делу в отношении Александра Павлова, о взыскании с него убытков в размере почти 906 млн рублей (с учетом ходатайства об изменении размера требований) удовлетворено частично: сумма взыскания чуть уменьшена, но осталась близка к указанной. Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда, резолютивная часть которого объявлена 15 января 2020 года, определение кемеровского арбитража от 21 октября 2019-го оставлено без изменения, апелляционная жалоба Александра Павлова — без удовлетворения.

На днях АСВ также сообщило о судебных решениях по своему иску к бывшим контролирующим лицам банка «Бизнес для Бизнеса» (потерял лицензию 27 августа 2015-го, признан банкротом в октябре того же года). Агентство 28 апреля 2017 года подавало в Арбитражный суд Чувашии заявление о привлечении Камиля Ерзина (бывший председатель правления банка), Нины Погодиной и Маргариты Ермоловой (бывшие члены правления) к ответственности в виде возмещения убытков в общем размере около 138 млн рублей.



Определением чувашского арбитража от 4 октября 2017 года было выделено в отдельное производство требование о солидарном взыскании с Ерзина, Погодиной и Ермоловой убытков в размере около 5 млн рублей. По результатам рассмотрения обособленного спора о взыскании с Ерзина убытков в сумме почти 163 млн рублей (с учетом увеличения размера заявленных требований) суд 29 ноября 2019 года удовлетворил требование к Ерзину в полном объеме.



По результатам рассмотрения обособленного спора о солидарном взыскании с Ерзина, Погодиной и Ермоловой убытков в размере примерно 4,5 млн рублей (с учетом уменьшения размера заявленных требований) Арбитражный суд Чувашии 14 января 2020 года удовлетворил требование частично. С Ерзина взыскано около 4,5 млн рублей, в остальной части требований отказано.