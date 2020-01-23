Арбитражный суд Москвы признал банкротом микрофинансовую организацию (МФО) «Домашние деньги», председатель совета директоров которого Евгений Бернштам арестован 5 июля 2019 года.

Столичный арбитраж 10 июня 2019 года отказал временному управляющему МФО Михаилу Чернышеву в аресте находящихся и поступающих денежных средств на расчетные счета организации. Управляющий сообщил, что арест денежных средств предотвратит причинение значительного ущерба и нарушение прав и законных интересов кредиторов компании, исключив возможность затруднения или прекращения сопровождения процедуры банкротства должника из-за отсутствия у него средств, достаточных для финансирования настоящей процедуры.

Ходатайство управляющего не содержит достаточных доказательств того, что непринятие заявленных обеспечительных мер нарушит права и законные интересы конкурсных кредиторов, посчитал арбитраж. Также суд отметил, что управляющим не доказан факт принятия руководством должника действий по отчуждению и сокрытию денежных средств, находящихся на расчетных счетах МФО.

Кузьминский суд Москвы 5 июля прошлого года арестовал руководителя МФО «Домашние деньги» Бернштама, ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.