Совкомбанк и МТС стали акционерами компании Just AI — российского разработчика искусственного интеллекта, специализирующегося на исследованиях и разработке технологий в области разговорного искусственного интеллекта. Доля инвесторов в капитале компании составила 22,5%, указывают, в частности, в Совкомбанке. Представители обеих компаний вошли в совет директоров Just AI в качестве наблюдателей.

В сообщении Совкомбанка отмечается, что с его стороны «сделка стала продолжением стратегии по развитию компетенций в области искусственного интеллекта. Банк уже автоматизировал работу службы взыскания и планирует в ближайшее время провести автоматизацию продаж, набора персонала, контроля качества обслуживания». По словам председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева, банк, применяя искусственный интеллект, «сокращает затраты на кол-центр на 45% при более высоком качестве обслуживания клиентов».

«Привлеченные инвестиции позволят Just AI заниматься развитием отраслевых AI-ассистентов, например, реализацией сложных интеграционных сценариев для идентификации и аутентификации банковских клиентов», — отметил управляющий директор и сооснователь Just AI Кирилл Петров.

Это уже вторая инвестиция Совкомбанка в разработчиков ИИ. Ранее, в апреле 2019 года, банк приобрел 25% компании «Авиационные технологии связи», занимающейся роботизацией кол-центров на основе искусственного интеллекта.

В свою очередь в МТС рассказали, что телекоммуникационная компания приобрела 7,5% акций Just AI за 187,7 млн рублей.

По словам директора центра искусственного интеллекта МТС Аркадия Сандлера, компания тестирует голосового ассистента и намерена продолжать развивать продукты в этой сфере. «В рамках сотрудничества с Just AI мы планируем проводить совместные исследования в области разговорных интерфейсов, а также рассмотрим возможность интеграции наработок Just AI в сервисы МТС», — отметил он.

В 2017 году оператор создал центр искусственного интеллекта, основным направлением деятельности которого является создание инновационных продуктов и дополнение существующих услуг компании новыми функциями, основанными на технологиях обработки естественного языка, компьютерного зрения и распознавания речи. Ключевым направлением деятельности центра является развитие виртуальных ассистентов.

В ноябре 2019 года компания «МТС» вместе со Сбербанком , «Яндексом», Mail.ru Group, «Газпром нефтью» и Российским фондом прямых инвестиций создала альянс по искусственному интеллекту, который займется развитием ИИ-технологий в России.



Для развития решений на базе речевых технологий оператор также открыл в Сколково научно-исследовательский центр. Эксперты центра намерены создать крупнейшую базу голосовых данных на русском языке объемом более 15 тыс. часов.