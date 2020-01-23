«CloudPayments – один из сильнейших игроков рынка, который за несколько лет прошел путь от нашего партнера до неотъемлемой части нашей компании. Дмитрий Спиридонов вместе с CloudPayments прошел тот же путь – все это время он помогал нам развивать наши платежные инструменты и создавать лучшие сервисы на рынке. Теперь он продолжит работу над нашими совместными платежными сервисами на новом уровне – на должности советника зампредправления Тинькофф. Мы постоянно ставим перед собой новые амбициозные планы по завоеванию рынка, поэтому опыт и экспертиза Дмитрия в этой сфере однозначно будут востребованы», — комментирует Анатолий Макешин, Директор платежных систем - Заместитель Председателя Правления Тинькофф.

«Доверие группы, которая поверила и проинвестировала в наш сервис два года назад, преобразовалось за это время в уверенное и динамичное развитие обеих компаний. Я рад результатам совместной работы, но мы не собираемся на них останавливаться. Идет укрепление и трансформация продуктов и процессов компаний, поставлены амбициозные планы по увеличению доли на рынке. Поэтому я уверен, что мой опыт и экспертиза помогут продуктивно влиять на платежную составляющую группы», — отмечает Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор CloudPayments, советник зампредправления Тинькофф.

Дмитрий Спиридонов также продолжит занимать пост генерального директора CloudPayments.

В 2017 году Группа Тинькофф выкупила 55% акций CloudPayments, а в 2019 году увеличила свою долю в компании до 95%. Дмитрию Спиридонову принадлежат 5 % сервиса. Изменений для партнёров CloudPayments не произошло — сервис продолжает работать под собственным брендом.

Справочная информация

Биография Дмитрия Спиридонова

Дмитрий Спиридонов родился 16 июня 1982 в Чите. В 2005 году окончил Читинский государственный университет по специальности «Экономика управления». В 2012 году получил степень MBA в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. Карьерный путь Дмитрий начал с должности продавца-консультанта в компании по продаже компьютерной техники «Офис 2000». Затем работал экономистом имущественных прав и управления собственностью аппарата Управления читинского филиала «Сибирьтелеком». В 2007 году стал начальником отдела продаж аппарата Управления читинского отделения «Почта России». С 2008 по 2010 гг. — руководитель коммерческого отдела сети бытовой и электронной техники «Славел». С 2010 по 2014 гг. Дмитрий Спиридонов — коммерческий директор RBK.money. В 2014 году Дмитрий Спиридонов вместе с партнером Константином Яном основал платежный сервис CloudPayments, заняв должность генерального директора.

Справка о компании

CloudPayments — сервис интернет-эквайринга для любого интернет-бизнеса, принимающего банковские карты Visa, Mastercard и МИР. Также дает возможность встроить систему приема платежей через мобильные приложения, социальные сети, мессенджеры, кнопки Apple Pay и Google Pay. Подключение сервиса возможно по всему миру. На данный момент компания работает с 5268 партнерами (клиентами).

95% компании принадлежат Группе Тинькофф: в 2017 году — выкупила 55% акций, а в 2019 году увеличила свою долю в компании до 95%. У компании CloudPayments есть подразделения в Казахстане и Латвии.

«CloudPayments — отличный пример бизнеса, который вырос из маленького стартапа в большую компанию с офисами в нескольких странах. Превосходные технологии и высокий уровень сервиса делают их уникальными и надежными партнерами», — заявляет Олег Тиньков, основатель Тинькофф.