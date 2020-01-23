Ситибанк понизил ставки по вкладам в рублях.

По вкладу «Максимум» ставки понижены на 181, 270, 367 и 550 дней и составят 4,4—4,5% годовых (вместо 4,5—5%). Оформить депозит также можно на 31, 91, 730 и 1 096 дней. Процентные ставки для этих сроков остались без изменений.

«Пополняемый» оформляется под 4—4,25% годовых (ранее — под 4—4,5%), а «Комфорт» — под 4% годовых (вместо 4—4,25%). Сроки депозитов — 91, 181, 270 и 367 дней.

Минимальная сумма всех вкладов составляет 30 тыс. рублей. Проценты по ним выплачиваются в конце срока.

По вкладу «Нарастающий» (от 100 тыс. рублей на 12 и 18 месяцев) проценты начисляются по периодам.

Так, за полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка как на 12, так и на 18 месяцев составит 4,5% годовых (прежде — 5%). Проценты выплачиваются в конце каждого периода (три месяца).

Дополнительные взносы возможны для депозитов «Комфорт» и «Пополняемый», расходные операции — по вкладам «Комфорт» и «Нарастающий».