Сбербанк немного скорректировал прогноз по прибыли в связи с продажей 99,85% акций турецкой «дочки» Denizbank банку Emirates NBD, но целевой прогноз по прибыли в 1 трлн рублей в 2020 году не изменился. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-24» .



«Мы немного скорректировали наш прогноз (по прибыли) в силу того, что мы не учитывали продажу нашего турецкого бизнеса. И конечно, как минимум 500 миллионов долларов чистой прибыли из нашего баланса ушло, — сказал он. — Но в целом мы пока не снимаем цели, которые мы поставили».

В кулуарах форума Греф также сообщил, что планы менеджмента Сбербанка в отношении рекомендаций по дивидендам за 2019 год не меняются.

«У нас будет решение совета (директоров) и собрания акционеров. У нас ничего не меняется (касательно рекомендации дивидендов)», — сказал он, отвечая на вопрос, сохраняет ли Сбербанк планы по выплате дивидендов за 2019 год в размере не менее 50% от чистой прибыли банка по МСФО.

Как сообщалось ранее, дивидендная политика Сбербанка предусматривает последовательное увеличение дивидендных выплат до 50% чистой прибыли при соблюдении ряда условий, в том числе при росте прибыли до 1 трлн рублей к 2020 году и уровне достаточности капитала не ниже 12,5%.