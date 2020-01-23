Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 19 копеек к предыдущему закрытию, до 62,04 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 23,8 тыс. сделок на сумму порядка 1,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 61,83—62,06 рубля за доллар.

Курс евро на 19:00 мск составил 68,71 рубля и снизился на 11 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,8 тыс. сделок примерно на 519,7 млн евро по курсам от 68,43 до 68,8 рубля за евро.

«Валютный сектор, напротив, вполне нейтрален. Доллар США растет чисто символически на 0,2%, до 61,95 рубля, и пока даже не пытается пробить вверх 62 рублей. Евровалюта консолидируется в непосредственной близости от 68,65 рубля, краткосрочно может оставаться в пределах 68,5—69 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.