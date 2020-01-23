Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск курс доллара прибавил 17 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 18. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 61,96 рубля (плюс 12 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 68,7 рубля (плюс 11 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в четверг с утра рубль может показать разнонаправленную динамику. Прогноз по курсу доллара в 61—62,5 рубля и по курсу евро в 68—69 рублей сохраняется.

«Ухудшение общих настроений затронет и рубль, который в паре с долларом сегодня вновь попробует закрепиться выше отметки 62. Внутренних причин для резкого снижения российской валюты нет, наоборот, в ближайшие дни рублевые «быки» получат порцию «корма» в виде налогового периода. Однако если негатив будет нарастать, то уход пары доллар/рубль в район 62,5 исключить нельзя. Факторов для более сильного обесценивания рубля мы пока не видим», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.