«Рокетбанк» снизил ставки по вкладу «Космос» в рублях.

Процентные ставки при условии пополнения депозита составят 4,8—5% (вместо 5,2—5,4%), без возможности пополнения — 4,9—5,1% годовых (ранее — 5,4—5,6%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Сроки — 91, 181 и 367 дней.

Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых.

Выплата процентов осуществляется ежемесячно на отдельный счет, а также возможна капитализация.