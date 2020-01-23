Президент России Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной рассмотреть повышение до 5 млн рублей суммы страхового возмещения вкладов в тех банках, которые лишились лицензии с конца 2014 года; об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишут «Ведомости» .

Депутаты на втором чтении законопроекта об увеличении суммы возмещения отдельным категориям граждан предложили установить страховое возмещение вкладчикам банков, у которых отозвали лицензию за время с 29 декабря 2014 года и до момента вступления в силу законопроекта, в размере 100%, но не более 5 млн рублей при условии, что процедура банкротства этих банков не завершена.

Согласно расчетам Агентства по страхованию вкладов (АСВ), новая норма применима к 170 тыс. вкладчиков, а сумма на доплату им составит 45,6 млрд рублей; по словам первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, повышение суммы страхового возмещения означает большее изъятие средств из финансовой системы в фонд страхования вкладов, что снизит проценты по вкладам и увеличит проценты по кредитам.

На заседании комитета представители ЦБ и АСВ высказались против того, чтобы закон имел обратную силу: создастся прецедент, который может быть несправедлив к тем, кто не попадет под действие новой нормы, рассказал Аксаков; представитель пресс-службы Минфина добавил, что такое предложение создает необоснованные преимущества в виде максимальной выплаты в 5 млн рублей для вкладчиков, разместивших деньги в банках, где еще не завершена процедура банкротства, перед вкладчиками, которые уже получили выплату в 1,4 млн рублей.