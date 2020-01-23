Выгодный обменный курс и отсутствие двойной конвертации позволяют клиентам экономить средства и время.

— Изучая потребности клиентов, мы выяснили, что 90% из них предпочли бы получать переводы в шри-ланскийских рупиях, — комментирует начальник Управления развития продаж по дальнему зарубежью Юнистрим Николай Белов. — Заботясь об интересах наших клиентов, мы со шри-ланскийскими партнёрами перешли на расчеты в национальной валюте и получили возможность предложить клиентам очень привлекательный курс обмена валют. Благодаря выгодным условиям за месяц рост объема переводов на Шри-Ланку составил около 40%.

Больше всего денежных переводов на Шри Ланку через Юнистрим отправляют из Израиля, Греции и Кипра, где партнерами системы являются израильский финансовый оператор STB Union и компания SmartPay Greece.

Система международных денежных переводов Юнистрим уже 10 лет работает на Шри-Ланке. Сеть пунктов обслуживания, где можно получить наличные, покрывает всю страну - 2988 пунктов, включая офисы «Почты Шри-Ланки». Во всех банках Шри-Ланки действует также сервис по зачислению переводов Юнистрим на счета клиентов.