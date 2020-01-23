ЦБ установил официальные курсы валют на 24 января.

Курс доллара повысился на 11,72 копейки, составив 61,9515 рубля (61,8343 рубля на 23 января). Курс евро увеличился на 16,7 копейки, до 68,6856 рубля (68,5186 рубля на 23 января).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует разнонаправленную динамику к иностранным денежным единицам. На 12:06 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 61,88 рубля (плюс 4 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 68,58 рубля (минус 2 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 61,87—62,06 рубля за доллар и 68,56—68,8 рубля за евро.