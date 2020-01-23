Состоявшийся 22 января аукцион Минфина по размещению ОФЗ стал «одним из самых необычных за все времена», пишут в обзоре аналитики Росбанка Евгений Вертипорох и Юрий Тулинов. Некий покупатель выставил на аукционе «гигантскую» заявку на 58 млрд рублей на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при предлагаемом номинальном объеме 58,4 млрд рублей).

«Это была самая большая одиночная удовлетворенная заявка, которую мы можем припомнить», — отмечают они. Заявка была закрыта с дисконтом 2 б.п. ко вторичному рынку — с доходностью по цене отсечения 5,97% годовых.

Удивил аукцион по размещению этого выпуска и экспертов «ВТБ Капитала». «Насколько нам известно, это крупнейшая из удовлетворенных заявок за всю историю аукционов ОФЗ с фиксированным купоном», — отмечают в обзоре аналитики инвестбанка Максим Коровин и Игорь Рапохин. В целом размещение ОФЗ в среду оказалось самым значительным с мая 2019 года, пишут они. Министерство продало ОФЗ на 85 млрд рублей: помимо выкупленного неизвестным игроком выпуска были размещены ОФЗ-52002 с погашением в феврале 2028 года на 27 млрд рублей.

На единственного покупателя бумаг обращают внимание и аналитики Сбербанка: «Несмотря на относительно низкий спрос на номинальные выпуски на вторичном рынке (за исключением коротких бумаг), вчера на аукционе по размещению шестилетних ОФЗ-26229 (ноябрь 2025 года) спрос составил 98,8 млрд рублей, а Минфин разместил ОФЗ на 58 млрд рублей без премии ко вторичному рынку. По-видимому, этот объем был приобретен одним участником рынка».

Минфин получает сводный реестр заявок, из которого не видно, кто является покупателем, сообщили в пресс-службе министерства. Заявку разместил крупный держатель ОФЗ с погашением 29 января 2020 года, полагают аналитики «ВТБ Капитала». Он мог заранее инвестировать ожидаемый приток от погашения, предстоящего на следующей неделе (на сумму 250 млрд рублей, что является крупнейшим погашением ОФЗ в этом году), добавляют они.

