Новикомбанк запустил программу ипотечного кредитования на приобретение в Москве строящихся объектов в новом жилом районе Alia, говорится в сообщении кредитной организации. Клиенты могут оформить ипотеку на приобретение квартир, машино-мест, кладовых помещений по ставке от 8,7% годовых.

Минимальный первоначальный взнос по программе — 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — до 50 млн рублей. Кредиты предоставляются на срок от трех до 30 лет. При расчете максимальной суммы кредита может быть учтен доход созаемщиков, в том числе не состоящих в родственной связи с заемщиком. Общее количество созаемщиков — до трех человек.

Для зарплатных клиентов и работников организаций — стратегических партнеров банка предусмотрены специальные условия.