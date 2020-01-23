Годовая прибыль Интерпромбанка после налогообложения составила 162,219 млн рублей. Такие данные отчетности, представляемой в ЦБ, приводятся в релизе банка.

«По итогам 2019 года совокупный финансовый результат по форме 0409102 (прибыль после налогообложения) АО «КБ «Интерпромбанк» составил 162 219 тыс. рублей», — указано в сообщении.

Согласно данным финансового рейтинга Банки.ру, по итогам 2018 года чистая прибыль Интерпромбанка была существенно больше — 679,354 млн рублей.

Процентные доходы по кредитному портфелю банка составили за 2019 год 3,1 млрд рублей, на 10,7% превысив аналогичный показатель предыдущего года, указано в релизе. В основном рост процентных доходов обеспечен за счет увеличения доходов по розничному кредитному портфелю — с 0,49 млрд до 0,85 млрд рублей. 3а год объем розничного кредитования вырос на 30%.

Чистые комиссионные доходы за год составили 0,951 млрд рублей. Комиссионные доходы по расчетно-кассовому обслуживанию и прочим операциям составили 0,322 млрд рублей, что, как отмечают в банке, превышает показатель 2018 года. Объем комиссионного вознаграждения по гарантийным операциям составил 0,629 млрд рублей (это несколько меньше, чем годом ранее). Снижение показателя произошло в связи с переходом на новые правила бухгалтерского учета. Доля гарантий, выданных клиентам из сегмента малого бизнеса, увеличилась до 61% в 2019 году с 58% в 2018-м.



Собственные средства банка на 1 января 2020 года составили 9,954 млрд рублей. Значение норматива достаточности капитала Н1.0 за год увеличилось на 0,465 процентного пункта — до 16,112%. Значение нормативов Н1.1 и Н1.2 составило 9,991% (плюс 0,543 п. п. за год).