Глава Сбербанка Герман Греф покинет пост, если придется менять стратегию кредитной организации после смены основного акционера. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24» в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. При этом Греф уверен, что после смены основного акционера стратегия банка останется неизменной.

«Надеюсь, что нет. Я глубоко убежден, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я, когда приходил на свою позицию, приходил с концепцией. Если концепция будет изменена, я не вижу своего места в компании», — сказал банкир.



По словам Грефа, он позитивно относится к возможной смене главного акционера Сбербанка.



«Мы сейчас в процессе осознания и переговоров [по смене основного акционера]. Ну и в целом я бы сказал, что я к этому отношусь больше позитивно, чем негативно. Даже не как банк, а как крупная финтех-компания», — сообщил он.

Планы менеджмента Сбербанка в отношении рекомендаций по дивидендам за 2019 год не меняются, добавил Греф.



Банку России принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка (50% плюс одна акция). Об обсуждении смены контролирующего акционера банка в декабре сообщил Reuters со ссылкой на источники. Позднее первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что регулятор довел свою долю в банке до минимальной и законодательство запрещает ему полностью ее продать. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев 22 января заявил, что схема выхода Банка России из капитала Сбербанка находится на финальной стадии доработки.