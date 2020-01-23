Госдума в первом чтении приняла законопроект о поправках в Конституцию «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

«Говоря о Конституции и поправке, которую вносит Президент, мы с вами переходим от декларации к Конституции прямого действия, особенно в области социальной политики, социального государства», — прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Президент России Владимир Путин 20 января 2020 года. внес поправки в Конституцию в Госдуму.

Второе чтение запланировано на 11 февраля.