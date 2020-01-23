Российский рынок акций вчера снижался второй день подряд – индекс РТС опустился на 1,1% до 1 615 пунктов, а индекс Мосбиржи снизился на 0,9% до 3 179 пунктов – на фоне давления, вызванного распродажами “тяжеловесов” индекса в металлургическом и нефтедобывающем секторах. Курс рубля продолжал ослабевать (-0,2% до 62,00 руб./долл.) – инвесторы оценивали состав нового правительства, курс которого предполагает смещение приоритетов с бюджетной консолидации к политике ускорения темпов экономического роста за счет нацпроектов. Цены на нефть снижались (Brent опустилась на 2,2% до 63,19 руб./барр.) на фоне сообщений о распространении коронавируса в Азии и влиянии этого фактора на спрос. Европейские рынки вчера закрылись в небольшом плюсе на фоне публикации финансовых отчетностей – индекс StoxxEuro600.

Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня будет следовать динамике азиатских рынков: Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня будет повторять нисходящую динамику азиатских рынков на фоне усиления опасений по поводу того, что коронавирус обретает масштаб эпидемии. Напомним, что с завтрашнего дня китайский рынок закрыт в связи с празднованием Китайского Нового года.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Банк “Санкт-Петербург”: операционные результаты за 2019 г. по РБСУ; НЕЙТРАЛЬНО

Банк “Санкт-Петербург” (BSPB RX: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 83 руб./акцию) вчера представил финансовые результаты за 2019 г. по РСБУ. Цифры свидетельствуют о продолжении начавшихся в 3К19 сильных трендов по основным направлениям бизнеса. Мы также хотели бы отметить сильную позицию банка по капиталу, однако, учитывая планы роста, мы не считаем, что дивиденды и обратные выкупы акций станут большим сюрпризом для рынка. По нашему прогнозу, доходность для акционеров составит примерно 8% в 2020 г. (включая дивиденды и обратные выкупы), что немного выше дивидендной доходности VTBR RX и SBERP RX. Акции выросли в цене на 12% с конца декабря (против +8% SBER RX и VTBR RX и роста индекса Мосбиржи на 5%) после стагнации в 2П19, и сейчас торгуются на уровне 0,32x по коэффициенту P/BV и 2,9x – по коэффициенту P/E 2020П, что почти соответствует среднему мультипликатору за последние два года.

Обзор финансовых результатов за 2019 по РСБУ: сильный тренд в части основного дохода продолжился. Среди позитивных моментов мы хотели бы отметить, что сильная динамика корпоративного кредитного портфеля (он вырос на 3% к/к и на 4% с начла года) продолжалась второй квартал подряд. В сочетании с ростом розничных кредитов на 20% с начала года совокупный кредитный портфель вырос примерно на 7% в 2019 г., превысив прогноз банка (5%+). Банк все еще располагает большим запасом ликвидности (коэффициент чистые кредиты/депозиты все еще составляет 86%), что обеспечивает базу для дальнейшего роста кредитного портфеля в 2020 г. Чистый процентный доход вырос на 7% г/г и на 12% к/к до 6,7 млрд руб. в 4К19, рост комиссионного дохода продолжился – он вырос на 33% г/г и на 14% к/к. В то же время торговый доход снова разочаровал, показав убыток на уровне примерно 0,2 млрд руб. в 4К19; в итоге годовой показатель торгового дохода оказался в отрицательной зоне.

Чистая прибыль и достаточность капитала: сильная позиция по капиталу, но дивиденды и обратные выкупы вряд ли преподнесут сюрпризы. Исходя из предварительных данных по РСБУ, чистая прибыль Банка “Санкт-Петербург” составила 6,6 млрд руб. в 2019 (до событий после отчетной даты). Учитывая коэффициент N1.2 на уровне 9,7% на 1 января 2020 г., а также тот факт, что события после отчетной даты сократят чистую прибыль по РСБУ примерно на 15% (исходя из финансовых результатов за 2018), мы считаем, что коэффициент N1.2 достигнет примерно 10,7% после годового аудита (против 9,75%, который, по мнению банка, является оптимальным уровнем). Отметим, тем не менее, что планы роста (в 2020 г. ожидается рост кредитного портфеля на 12-15%) сдерживают возможности банка по увеличению дивидендов в сравнении с текущей политикой: по нашей оценке, рост взвешенных на риск активов на каждые 10% отнимает 94 б. п. от N1.2. Мы ожидаем, что коэффициент дивидендных выплат составит 20% чистой прибыли по МСФО за 2019 г. (что эквивалентно дивидендной доходности 5,7%) в сочетании с потенциальными обратными выкупами акций (банк традиционно ежегодно выкупал примерно 2,5% акций с рынка).

Евгений Кипнис: ekipnis@alfabank.ru (Старший аналитик)

X5: операционные результаты за 4К19; НЕЙТРАЛЬНО

X5 (FIVE LI: ПО РЫНКУ; РЦ $36,6/ГДР) вчера представила операционные результаты за 4К19. Чистая розничная выручка за 4К19 продолжила снижаться, а рост LfL-выручки замедлился, главным образом, на фоне замедления роста среднего чека в связи с инвестициями в цены и замедлением продовольственной инфляции. Это, тем не менее, привело к ускорению роста трафика в 4К19 и в январе 2020. Инвестиции в цены и замедление продовольственной инфляции в 4К19 могут негативно повлиять на рентабельность EBITDA в 4К19, однако на годовой основе рентабельность EBITDA может превысить 7%, как и прогнозировала компания (финансовые результаты будут опубликованы 19 марта). Рынок, вероятно, уже учел слабость 4К19 в котировках: акции потеряли в цене 1% с начала года, отстав от динамики акций MGNT RX (+14%) и индекса московской биржи (+5%), и сейчас торгуются близко к среднему уровню EV/EBITDA за последние два года.

Обзор результатов. Рост чистой розничной выручки за 4К19 замедлился до 11% г/г и составил 467,3 млрд руб. с 12,8%-14,4% г/г в 3К-2К19. Это, главным образом, может быть связано с замедлением роста LfL-выручки – она выросла всего на 2,3% г/г против + 4%-5% в 3К19 и 2К19-1К20 – что стало следствием замедления роста LfL-чека до 0,5% г/г с 3,4% в 3К19 на фоне усиления промо-активности и замедления продовольственной инфляции (3,5% против 5% в 3К19). Позитивным оказалось улучшение роста LfL-трафика до 1,8% г/г в 4К19 и его продолжающееся ускорение до 5% г/г в январе, по данным компании. Рост торговых площадей на 12% немного замедлился в сравнении с 13,9% в 3К19. Выручка Перекрестка (формат супермаркетов) по-прежнему демонстрировала самые высокие темпы роста в рамках группы (рост выручки формата составил +17% г/г и LfL-выручка выросла на 5,9%), отражая эффект обновления этого формата.

Владимир Евтушенков сделал несколько оптимистичных заявлений в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе; КРАТКОСРОЧНО ПОЗИТИВНО

Мажоритарный акционер АФК “Системы” (AFKS RX, SSA LI; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) Владимир Евтушенков вчера сделал несколько заявлений в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Основные моменты его выступления мы приводим ниже:

Дивиденды: АФК “Система”, вероятно, представит свою обновленную дивидендную политику в ближайшие месяцы. Никаких подробностей в отношении размера будущих дивидендов и времени ее анонсирования г-н Евтушенков не сообщил.

Долг: Система может сократить свой долг до оптимальной цели 140-150 млрд руб. к концу 2020 г., если не решит провести сделки в области M&A.

Ozon IPO: Ozon технически готов к проведению IPO, но Евтушенков не хочет форсировать его.

Детский мир: У АФК “Системы” нет планов по дальнейшему снижению доли в Детском мире.

Наше мнение. 1) Комментарии г-на Евтушенкова по поводу дивидендных выплат соответствуют ранее сделанным Евтушенковым заявлениям (в октябре 2019 г.) о том, что компания может возобновить дивидендные выплаты в соответствии со своей дивидендной политикой (минимум 1,19 руб. на акцию в год) в 2020 г. Мы считаем, что рынок ожидает сейчас возобновления дивидендных выплат в 2020 г., учитывая большой приток денежных средств в компанию в последние месяцы (12,5 млрд руб. в результате SPO Детского мира; примерно 22 млрд руб. через дивиденды МТС). Мы считаем, что новую дивидендную политику могут объявить одновременно с публикацией финансовых результатов за 2019 г. и 4К19 7 апреля 2020 г. Учитывая что корпоративный долг АФК “Системы” будет сохраняться на высоком уровне на протяжении 2020 г., оказывая давление на ликвидность, по нашей оценке, совокупные дивидендные выплаты компании будут находиться в диапазоне 10-13 млрд руб. при наиболее благоприятном сценарии, что предполагает 1,03- 1,35 руб./акцию при дивидендной доходности 6-8% при текущих уровнях котировок (на момент закрытия рынка 22 января). 2) Цель по долгу в размере 140-150 млрд руб. на конец 2020 г. вполне достижима, учитывая возможности компании выйти на уровень долга ниже 170 млрд к концу 1К20 (благодаря притоку денежных средств, о котором мы говорили выше), а также благодаря будущим дивидендам МТС и Детского мира. На наш взгляд, самый серьезный риск для выхода на этот уровень представляет потенциал крупной сделки M&A. 3) Что касается сроков потенциального IPO компании Ozon, новость не оказалась сюрпризом – учитывая комментарии топ-менеджмента в ходе последних телефонных конференций, компания останется на этапе активных инвестиций в 2020 г., из-за чего проведение IPO в этом году не выглядит разумным шагом. Таким образом, мы придерживаемся мнения о том, что IPO Ozon вряд ли произойдет ранее 2021 г. 4) Что касается Детского мира, новость позитивная с точки зрения настроения вокруг этих бумаг, так как эта информация снижает риск навеса акций.

Акции АФК Системы выросли на 5% в среду на фоне этих сообщений – информация о дивидендных выплатах и снижении долга вызвала новую волну оптимизма вокруг акций компании среди инвесторов. Тем не менее, мы рекомендуем инвесторам сдержанно реагировать на эту информацию, учитывая, что позиция по ликвидности остается весьма напряженной, и потенциал дивидендных выплат в целом находится под угрозой потенциальных сделок M&A и инвестиций в портфель непубличных активов. Кроме того, акции торгуются на своих максимумах за последние три года под влиянием программы обратного выкупа акций.

Аркадий Волож может продать 1,4% акций А класса: КРАТКОСРОЧНО НЕГАТИВНО

Как сообщила компания Яндекс (YNDX US; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $48,3) в своем уведомлении, размещенном на сайте “Комиссии по ценным бумагам и биржам США” (SEC), мажоритарный акционер компании Яндекс Аркадий Волож и его семейный траст LASTAR в течение ближайших 12 месяцев планируют продать до 2,03 млн акций класса A. Продажа акций класса A может начаться уже сегодня, 23 января 2020 г., или позже этой даты. Акции представляют 1,4% голосующих акций Яндекса и 0,6% акционерного капитала. В том случае, если г-н Волож продаст все акции, ему будет принадлежать 47,2% голосующих акций. "Эта продажа является частью долгосрочной стратегии Аркадия Воложа, направленной на диверсификацию активов и ликвидность; кроме того, она позволит растянуть продажу во времени с тем, чтобы минимизировать ее влияние на рынок" – говорится в уведомлении Яндекса, размещенном на сайте SEC.

Исходя из цены закрытия акций YNDX в среду, 22 января, на рынок должно быть продано 2 млн акций на сумму $92,1 млн. Мы считаем, что если растянуть продажу на 12 месяцев, она сильно не повлияет на торги этими бумагами в течение года. Кроме того, компания проводит обратный выкуп акций на сумму $300 млн, который нейтрализует этот эффект.

Тем не менее, поскольку заявление о продаже акций мажоритарным акционером появилось в тот момент, когда акции компании достигли своих исторических максимумов, его можно воспринимать как сигнал к фиксации прибыли для инвесторов с краткосрочным инвестиционным горизонтом, особенно в случае ухудшения конъюнктуры рынка в целом.

Анна Курбатова: akurbatova@alfabank.ru (Старший аналитик)