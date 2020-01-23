Темпы роста российской экономики в 2020—2022 годах будут выше, чем в США и еврозоне, следует из обновленного макропрогноза ИНП РАН, пишут «Известия» . Ключевым драйвером ее роста в среднесрочной перспективе станет повышение инвестиционной активности, главным образом оно будет обусловлено реализацией нацпроектов. Так, в 2020-м ВВП ускорится до 1,8%, что приведет в том числе к повышению потребительского спроса населения и простимулирует экономику. Экономика развитых стран в 2020—2022 годах будет расти еще медленнее. Прогнозируемые РАН темпы еврозоны — 1,7%, 1,5% и 1,5%, а США — 1,9%, 1,7% и 1,5% соответственно.

В Минэкономразвития заявили, что ведомство в этом году прогнозирует увеличение ВВП РФ на уровне 2%.

По мнению экспертов ИНП РАН, в 2021 и 2022 годах рост экономики достигнет 2,2%, что также ниже планов Минэкономразвития за аналогичные периоды. Там ожидают, что темпы ВВП в этот период составят 3% ежегодно. Причины заключаются в ограниченности мер разгона экономики в рамках нацпроектов и недозагрузке конкурентоспособных отраслей, что приведет к снижению инвестиций со стороны частного бизнеса. В нынешнем году приток капиталовложений увеличится на 4,5%, а в последующие — на 2,8% и 2,5%, считают аналитики.

В предстоящую трехлетку уровень доходов населения и потребительского спроса будет расти медленнее темпов ВВП, а их вклад будет менее значимым, чем ранее, сообщил один из авторов отчета — замдиректора ИНП РАН Александр Широв. По его словам, это связано с ограничением на рынке потребкредитования, а также сохраняющейся проблемой низкого уровня доходов россиян. Для того чтобы вывести экономику на среднемировой уровень роста, эффекта от нацпроектов недостаточно, отмечает Широв. Рост темпов ВВП до 3–4% в перспективе невозможен без повышения благосостояния населения. В 2020—2022 годах темпы прироста доходов граждан составят 1,3—2,2%, отметили в ИНП РАН.

Эксперты считают прогноз РАН оптимистичным в условиях нынешней ситуации в экономике. Увеличение государственных вложений не сделает погоды в экономике, так как их доля равна всего 14%. До тех пор, пока инвестклимат в целом будет оставаться неблагоприятным, нацпроекты не помогут, говорят эксперты. Достижение среднемирового уровня роста вблизи 3% реалистично при условии, что госинвестиции разгонят российскую экономику. Ускорение в 2020-м в полной мере будет зависеть от результатов работы над ошибками, которую проведут по итогам реализации нацпроектов в прошлом году, полагают эксперты.