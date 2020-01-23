Банк России опубликовал для общественных консультаций доклад «Об определении системно значимых кредитных организаций и подходов к их регулированию» . Регулятор предлагает пересмотреть критерии определения системной значимости в российском банковском секторе, а также требования к системным игрокам.

Как поясняется в материале, на сегодняшний день перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) формируется в пять этапов: определяется обобщающий результат количественных показателей деятельности (размер, взаимосвязанность с кредитными и иными финансовыми организациями, объем вкладов физических лиц); оценивается абсолютное значение привлеченных вкладов физических лиц; проверяется выполнение кредитными организациями одного из трех критериев международной активности; оценивается доля активов банков в совокупных активах банковского сектора; на пятом этапе могут учитываться дополнительные сведения.

По мнению регулятора, есть объективные предпосылки для изменения критерия международной активности: после введения в 2014 году некоторыми западными странами санкций в отношении ряда российских банков обязательства банковского сектора перед нерезидентами сократились — со 181 млрд долларов на 1 января 2014 года до 59 млрд на 1 декабря 2019-го.

Предлагается скорректировать методологию формирования перечня СЗКО в части критерия международной активности путем его включения в обобщающий результат количественных показателей кредитных организаций с общим весом 10%, что, по мнению ЦБ, соответствует снизившейся значимости данного критерия. В частности, по каждому банку будет учитываться объем средств, привлеченных от нерезидентов (с весом 5%), а также предоставленных нерезидентам (5%), по итогам последнего отчетного года. Включение нового «весового» критерия приведет к необходимости перераспределения весов других показателей, входящих в обобщающий результат. Так, вес показателя «размер кредитной организации» предлагается уменьшить с 50% до 45%, совокупный вес двух показателей взаимосвязанности с кредитными и иными финансовыми организациями-резидентами — с 25% до 20%.

Кроме того, в связи с растущими киберугрозами и операционными рисками рассматривалась возможность включения в указание ЦБ № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» показателя заменимости кредитной организации на финансовом рынке исходя из объема платежей внутри РФ. Вместе с тем предварительный расчет данного показателя не приводит к значимому изменению обобщающего результата (в связи с этим он пока не включен в предлагаемый вариант модифицированной методологии формирования перечня СЗКО): лидерами на рынке платежей в основном выступают кредитные организации, крупнейшие по величине активов.

Говоря о требованиях к СЗКО, Центробанк подчеркивает, что отнесение банка к системно значимым не должно рассматриваться только как преимущество: скорее, системная значимость означает повышенную ответственность собственников и менеджмента перед обществом и необходимость соблюдения дополнительных регулятивных требований с целью минимизации системных рисков. Наиболее важными направлениями совершенствования регулирования СЗКО регулятору представляются:

ведение лимита концентрации кредитного риска;

установление дифференцированных требований по надбавке за системную значимость в зависимости от размера банка и его влияния на финансовую систему;

переход всех СЗКО на расчет величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов.

В связи с идеей введения норматива концентрации кредитного риска Н30 Центробанк рассказывает о вступившем в силу с 1 января 2019 года стандарте Базельского комитета по банковскому надзору 'Supervisory framework for measuring and controlling large exposures'. Согласно стандарту, отношение величины совокупных кредитных требований к контрагенту (группе связанных контрагентов) к величине основного капитала кредитной организации на консолидированной основе не может превышать 25% от основного капитала. Стандартом также предусмотрено, что группа контрагентов, связанных таким образом, что неплатежеспособность одного может стать причиной неплатежеспособности других, рассматривается как один контрагент в целях расчета крупного риска. Банк должен рассматривать риски на всех контрагентов, за исключением суверенных заемщиков, а для некоторых видов контрагентов установлены особые подходы к измерению риска.

В рамках внедрения положений стандарта в РФ предлагается установить для банковских групп, головными кредитными организациями которых являются СЗКО, норматив концентрации кредитного риска Н30. Для реализации нового норматива требуются законодательные изменения. Уже подготовлены предложения о внесении изменений, направленных на наделение Банка России полномочиями устанавливать:

дифференцированное регулирование для кредитных организаций в зависимости от размера их активов, системной значимости;

порядок расчета максимальной концентрации риска на отдельного контрагента (группу связанных контрагентов) от величины основного капитала банковской группы.

В ЦБ напоминают, что с 1 января 2016 года была установлена единая надбавка к достаточности капитала банка за системную значимость в размере 0,15% от активов, взвешенных по риску, с ее ежегодным повышением до достижения 1% (изначально предполагалось, что полное требование вступит в силу с 1 января 2019 года, но впоследствии начало применения в полном объеме надбавки за системную значимость было перенесено на 1 января 2020-го). Данная надбавка должна соблюдаться банками, не входящими в банковские группы, на индивидуальной основе, а банковскими группами — на консолидированной основе. Все СЗКО обязаны соблюдать надбавки ежеквартально по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом (без необходимости соблюдения надбавок на промежуточные даты).

Применение установленного в российском пруденциальном регулировании единого размера надбавки подразумевает равную степень влияния каждой российской СЗКО на банковскую систему, что на самом деле не так, констатируют в ЦБ. В связи с этим одним из наиболее важных направлений изменения регулирования деятельности СЗКО в настоящее время представляется установление дифференцированных требований по надбавке за системную значимость в зависимости от размера СЗКО и ее влияния на финансовую систему, подчеркивает регулятор.

Предполагается, что при обобщающем результате (см. предыдущую таблицу) больше 30% значение надбавки составит 3,5%, при этом под критерии для самой высокой надбавки, по подсчетам ЦБ, не будет подпадать ни один из системных банков. При диапазоне обобщающего результата 20—30% будет предусматриваться надбавка в 2,5%, и это значение будет актуально для одного банка. К капиталу еще одного банка будет применяться надбавка в 1,5% (диапазон обобщающего результата 10—15%), а для остальных банков (с диапазоном обобщающего результата 1—10%) надбавка останется на уровне 1%.

«Введение надбавок, сдерживающих рост наиболее крупных кредитных организаций, будет способствовать ограничению системных рисков и выравниванию конкурентных позиций на рынке банковских услуг», — полагают в ЦБ.

Кроме того, Банк России считает, что в рамках реализации стимулирующего регулирования целесообразно введение обязательного применения всеми системно значимыми кредитными организациями ПВР (подхода к расчету величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов) в целях расчета нормативов достаточности капитала.

Сейчас банки с размером активов не менее 500 млрд рублей имеют возможность добровольно применять ПВР после получения в установленном порядке разрешения Банка России. В настоящий момент только две СЗКО применяют ПВР, а еще одна находится в процессе получения соответствующего разрешения, которое ожидается в 2020 году (согласно данным, публиковавшимся ранее, первые две организации — это Сбербанк и Райффайзенбанк, в процессе получения — Альфа-Банк).

По мнению ЦБ, расширение применения ПВР в российской банковской системе может способствовать достижению следующих целей:

переходу на качественно более высокий уровень управления кредитным риском в банках;

снижению стоимости кредитования для заемщиков с низким и умеренным уровнем кредитного риска;

повышению конкурентоспособности крупнейших российских банков на международном рынке.

С учетом ресурсоемкости внедрения в банках рейтинговых систем и процессов управления кредитным риском, связанных с реализацией требований положения ЦБ «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов», рассматривается возможность введения обязательного применения ПВР системно значимыми кредитными организациями не ранее чем по истечении пяти лет с даты опубликования соответствующих изменений в нормативные акты ЦБ.



Комментарии, предложения и замечания по докладу можно направлять в ЦБ до 20 марта.



Перечень системно значимых организаций РФ был впервые сформирован осенью 2015 года, он включал десять банков. Сейчас в списке 11 банков: Сбербанк , ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Росбанк и Московский Кредитный Банк (МКБ был включен в перечень последним — в 2017 году).