Банк «Славянский Кредит» понизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «Стабильный» (на 181, 271 и 367 дней) составит 4,6—5% годовых (ранее — 5,3—5,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Вклады «Пенсионный» (на 181, 271, 367, 545 и 730 дней) и «Накопительный» (на 181, 271, 367 и 730 дней) оформляются под 4,7—5,1% годовых (прежде — под 5—5,6%). Проценты ежемесячно капитализируются.

«Удобный» (на 367, 545, 730 дней) открывается под 5—5,1% годовых (вместо 5,5—5,6%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Минимальная сумма всех депозитов составляет 300 тыс. рублей. Пополнять можно все вклады, кроме «Стабильного».