Агентство по страхованию вкладов в 2019 году направило на расчеты со 185 тыс. кредиторов 255 ликвидируемых банков 100,3 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг в АСВ, уточнив, что в 2018 году на расчеты с кредиторами было направлено 85,3 млрд рублей.

Отдельно за IV квартал 2019 года денежные средства на общую сумму свыше 32 млрд рублей получили более 104 тыс. кредиторов 201 ликвидируемого банка.

По состоянию на 31 декабря 2019 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 332 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, за весь период деятельности АСВ достиг 45,3%, что, как подчеркивают в агентстве, является рекордным показателем (на 31 декабря 2018 года показатель составлял 41,5%).



Так, требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 67,1%, второй очереди — на 36,4%, третьей очереди — на 26,7%, и это также рекордные показатели для агентства (на 31 декабря 2018 года эти показатели составляли 64,6%, 36,3% и 22,4% соответственно).