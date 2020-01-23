На долю топ-15 крупнейших управляющих компаний приходится 6 трлн рублей под управлением.
Рынок доверительного управлением в России продолжает расти опережающими темпами. По предварительным данным рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам IV квартала 2019 года рынок доверительного управления (ДУ) и коллективных инвестиций вырос на 4%, составив порядка 7,9 трлн рублей.
Лидером по активам оказалась УК «Сбербанк Управление Активами», под управлением которой сосредоточено более 1 трлн рублей. Всего по оценкам агентства, на долю топ-15 крупнейших управляющих компаний приходится более 80% активов, или 6 трлн рублей под управлением.
По итогам 2018 года управляющие компании собрали у себя 6,9 трлн рублей. Таким образом в прошлом году суммарные активы инвесторов поду управлением выросли более чем на 14%. Как отмечают в агентстве, росту рынка доверительного управления способствуют значительные притоки средств физических лиц, а также средств в открытые и биржевые ПИФы на фоне снижения процентных ставок по банковским вкладам.
«Увеличение объема активов под управлением крупнейших УК помимо прироста средств физических лиц также было связано с перераспределением пенсионных накоплений и резервов НПФ между управляющими компаниями», — отмечается в исследовании агентства.
|Крупнейшие УК по итогам 2019 года
|Управляющая компания
|Объем средств под управлением, млн р.
|Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами
|1 032 333
|Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями
|914 246
|Группа УК «РЕГИОН»
|833 000
|Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ»
|691 399
|ТКБ Инвестмент Партнерс
|552 251
|Лидер
|498 634
|Газпромбанк — Управление активами
|453 717
|Альфа-Капитал
|442 324
|ТРАНСФИНГРУП
|330 268
|Прогрессивные инвестиционные идеи
|323 458
|Ай Кью Джи Управление Активами
|209 437
|Ингосстрах-Инвестиции
|102 892
|РСХБ Управление Активами
|102 061
|Система Капитал
|95 455
|АГАНА
|93 774
Источник: Эксперт РА
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