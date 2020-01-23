Рынок доверительного управлением в России продолжает расти опережающими темпами. По предварительным данным рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам IV квартала 2019 года рынок доверительного управления (ДУ) и коллективных инвестиций вырос на 4%, составив порядка 7,9 трлн рублей.

Лидером по активам оказалась УК «Сбербанк Управление Активами», под управлением которой сосредоточено более 1 трлн рублей. Всего по оценкам агентства, на долю топ-15 крупнейших управляющих компаний приходится более 80% активов, или 6 трлн рублей под управлением.

По итогам 2018 года управляющие компании собрали у себя 6,9 трлн рублей. Таким образом в прошлом году суммарные активы инвесторов поду управлением выросли более чем на 14%. Как отмечают в агентстве, росту рынка доверительного управления способствуют значительные притоки средств физических лиц, а также средств в открытые и биржевые ПИФы на фоне снижения процентных ставок по банковским вкладам.

«Увеличение объема активов под управлением крупнейших УК помимо прироста средств физических лиц также было связано с перераспределением пенсионных накоплений и резервов НПФ между управляющими компаниями», — отмечается в исследовании агентства.

Крупнейшие УК по итогам 2019 года
Управляющая компания Объем средств под управлением, млн р.
Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами 1 032 333
Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями 914 246
Группа УК «РЕГИОН» 833 000
Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ» 691 399
ТКБ Инвестмент Партнерс 552 251
Лидер 498 634
Газпромбанк — Управление активами 453 717
Альфа-Капитал 442 324
ТРАНСФИНГРУП 330 268
Прогрессивные инвестиционные идеи 323 458
Ай Кью Джи Управление Активами 209 437
Ингосстрах-Инвестиции 102 892
РСХБ Управление Активами 102 061
Система Капитал 95 455
АГАНА 93 774

Источник: Эксперт РА