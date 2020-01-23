Рынок доверительного управлением в России продолжает расти опережающими темпами. По предварительным данным рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам IV квартала 2019 года рынок доверительного управления (ДУ) и коллективных инвестиций вырос на 4%, составив порядка 7,9 трлн рублей.

Лидером по активам оказалась УК «Сбербанк Управление Активами», под управлением которой сосредоточено более 1 трлн рублей. Всего по оценкам агентства, на долю топ-15 крупнейших управляющих компаний приходится более 80% активов, или 6 трлн рублей под управлением.

По итогам 2018 года управляющие компании собрали у себя 6,9 трлн рублей. Таким образом в прошлом году суммарные активы инвесторов поду управлением выросли более чем на 14%. Как отмечают в агентстве, росту рынка доверительного управления способствуют значительные притоки средств физических лиц, а также средств в открытые и биржевые ПИФы на фоне снижения процентных ставок по банковским вкладам.

«Увеличение объема активов под управлением крупнейших УК помимо прироста средств физических лиц также было связано с перераспределением пенсионных накоплений и резервов НПФ между управляющими компаниями», — отмечается в исследовании агентства.

Крупнейшие УК по итогам 2019 года Управляющая компания Объем средств под управлением, млн р. Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами 1 032 333 Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями 914 246 Группа УК «РЕГИОН» 833 000 Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ» 691 399 ТКБ Инвестмент Партнерс 552 251 Лидер 498 634 Газпромбанк — Управление активами 453 717 Альфа-Капитал 442 324 ТРАНСФИНГРУП 330 268 Прогрессивные инвестиционные идеи 323 458 Ай Кью Джи Управление Активами 209 437 Ингосстрах-Инвестиции 102 892 РСХБ Управление Активами 102 061 Система Капитал 95 455 АГАНА 93 774

Источник: Эксперт РА