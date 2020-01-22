Суммарная задолженность по зарплате в России (без учета субъектов малого бизнеса) на 1 января составила 2,11 млрд рублей, что по сравнению с 1 декабря 2019 ниже на 27,3%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

«На 1 января 2020 года, по сведениям, представленным организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимися к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате составила 2114,2 млн рублей и по сравнению с 1 декабря 2019 года снизилась на 793,6 млн рублей (на 27,3%)», — сообщает ведомство.

Из общей суммы невыплаченной зарплаты на на 1 января, на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 992,7 млн рублей (47%). Задолженность по заработной плате имели менее 1% работников обследуемых организаций.

Среди тех, кому не выплатили зарплату в полном объеме, 46% – работники обрабатывающих производств; 17% – строительства; 14% — добычи полезных ископаемых; 8% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, и лесозаготовок; 7% – транспорта.