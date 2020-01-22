Коллекторские агентства могут получить право взыскивать долги по ЖКХ с граждан, пишет «Коммерсант» . На прошедшем заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности был разработан новый вариант законопроекта, сообщил собеседник издания. В него вошла отдельная статья по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. В отношении таких долгов досудебный порядок возврата просрочки не будет обязательным.

На предыдущих заседаниях рабочей группы участники рынка ЖКХ выступали категорически против установления обязательного претензионного порядка при работе с должниками, пояснил собеседник. Он добавил, что должников информируют другими способами, и необходимость досудебной работы создала бы для них дополнительные расходы и другие риски из-за увеличения срока взыскания задолженности.

Также новый вариант законопроекта предполагает создание двух госреестров. В первый будут вноситься сведения о профессиональных коллекторских организациях, во второй — о других юридических лицах, за исключением товариществ собственников жилья (ТСЖ) и товариществ собственников недвижимости (ТСН), занимающихся возвратом долгов. Организации, возвращающие просроченную задолженность, должны будут обеспечить ведение и хранение не менее двух лет аудиозаписей разговоров с должниками, записи всех видов сообщений. Страховать свою ответственность за причинение убытков должнику со страховой суммой не менее 10 млн рублей в год будут обязаны только профессиональные коллекторы.

В Минюсте сообщили, что «в настоящее время законопроект дорабатывается с учетом замечаний соисполнителей, а также предложений, поступивших на заседании рабочей группы».

Эксперты считают подобные нововведения целесообразными. По их словам, долги по ЖКХ по своей сути не отличаются от других долгов и неправильно ограничивать профессиональных взыскателей. При этом возрастет объем работы службы судебных приставов, их эффективность будет зависеть от усиления кадрового состава, отмечают эксперты.