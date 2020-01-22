ВТБ и Россельхозбанк начали сотрудничество в сфере реализации непрофильных активов. В соответствии с подписанным договором, непрофильные активы РСХБ будут выставлены на продажу на специализированной площадке ВТБ «КомиссиON».

В рамках договоренностей ВТБ будет экспонировать на площадке непрофильные активы Россельхозбанка, консультировать потенциальных покупателей и от имени РСХБ проводить сделки купли-продажи, уточняется в опубликованных сторонами пресс-релизах.

Площадка «КомиссиON» начала работу в августе 2019 года. В настоящее время ресурс объединяет более 3 тыс. объектов по всей стране (как следует из сообщения ВТБ, на платформе представлены непрофильные активы самого банка и «ДОМ.РФ»), а с учетом переданных на сопровождение активов их количество увеличится до 4,5 тыс.

На площадке выставляются квартиры, апартаменты, дома, таунхаусы, земельные участки, автомобили, спецтехника, оборудование. Бизнес может подобрать для себя коммерческую недвижимость, автотранспорт или специальное оборудование.



Как рассказал руководитель департамента розничного взыскания ВТБ Евгений Новиков, по итогам первых трех месяцев работы платформы «КомиссиON» через нее удалось реализовать порядка 1 тыс. объектов на общую сумму 2 млрд рублей, а в декабре прошлого года на площадке была проведена первая полностью электронная сделка по регистрации договора купли-продажи квартиры.