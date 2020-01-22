Структура ВТБ по взысканию долгов — «ВТБ Долговой центр» — планирует нанять компанию, которая оказывает информационные и сыскные услуги: она будет искать для банка должников и их имущество, в том числе за границей; начальная стоимость контракта — 15 млн рублей; это следует из документации к госзакупке компании, пишут «Ведомости» .

Подача заявок на конкурс закрыта — в нем один участник, цель которого — создать условия для безопасной деятельности долгового центра в сфере экономической безопасности, собирать данные об уголовных и гражданских делах, предупреждать и пресекать угрозы экономического характера и минимизировать их, проводить сбор информации для деловых переговоров, поиск утраченного компанией имущества, установление обстоятельств разглашения сведений, составляющих государственную и коммерческую тайны, выяснять биографические и другие, характеризующие личность, данные об отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении с ними контрактов и выявлять некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров.

Среди требований к компании-участнику есть наличие подобного опыта в банке ВТБ, Сбербанке , Россельхозбанке (РСХБ) и/или их дочерних компаниях.

«ВТБ Долговой центр» в 2019 году размещал четыре похожих заявки на 15 млн рублей каждая, которые на госзакупках назывались «на оказание услуг по информационному сопровождению», все конкурсы были признаны состоявшимся, а победители не назывались, договора действовали до декабря 2019 года.

По словам юристов, в России это лицензируемый вид деятельности с достаточно существенными ограничениями: детективам запрещено использовать сведения, полученные в результате осуществления оперативно-разыскной деятельности органами государственной власти, а также совершать действия, ставящие под угрозу честь, достоинство и имущество граждан; для сбора сведений за рубежом потребуются детективы, которые имеют право собирать их в конкретном государстве, если там разрешена частная сыскная деятельность в принципе; вопрос легализации получаемых сведений и их практического применения остается открытым, поскольку речь чаще всего идет о персональных данных, информации, которая может составлять банковскую или коммерческую тайну.