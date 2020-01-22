Госдума ждет от нового состава правительства шагов по повышению эффективности экономики и борьбе с бедностью, со своей стороны палата готова сделать все для выстраивания эффективного взаимодействия. Об этом заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия-24» .



«Надеемся, что новый состав правительства справится с задачами, которые стоят перед нашей страной, гражданами, в вопросах повышения эффективности экономики. Нам необходимо обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых, именно так задачу ставит президент», — сказал Володин. «Мы также надеемся, что новый состав правительства сделает все возможное, чтобы как можно быстрее мы покончили с бедностью», — добавил он.

Володин при этом заверил, что Госдума со своей стороны сделает «все для того, чтобы эффективно выстроить работу, для того чтобы вместе выйти на решение задач, поставленных президентом [РФ Владимиром Путиным] в рамках послания [Федеральному собранию]». По его словам, депутаты связывают с новыми министрами и вице-премьерами «серьезные изменения именно в экономической сфере, социальной сфере».

Комментируя новый состав Кабинета министров, спикер указал на то, что «правительство серьезно обновилось». «Реализован запрос общества, наших граждан и парламента на более эффективную работу, которую мы все ждем от правительства», — считает Володин. «Будем работать более результативно, чтобы справиться с вызовами сегодняшнего времени, чтобы наша страна жила лучше, была более конкурентоспособной, а значит, меньше было проблем у граждан», — подчеркнул он.

Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. 21 января президент утвердил структуру и состав Кабинета во главе с бывшим руководителем ФНС Михаилом Мишустиным. В Кабмине теперь девять вице-премьеров и 21 министр; 15 прежних членов правительства в его состав не вошли. Серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры, частичному обновлению подвергся финансово-экономический блок Кабмина, а почти все руководители силовых ведомств сохранили свои посты.

