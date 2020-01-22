В сервисе Сбербанка «ДомКлик» для каждого многоквартирного дома по всей России создано онлайн-сообщество жильцов. Теперь каждый житель страны сможет найти свой многоквартирный дом на портале DomClick.ru и вступить в сообщество жильцов, поясняется в сообщении кредитной организации.

Сообщество позволяет жильцам домов общаться с соседями, предлагать идеи и совместно решать проблемы, договариваться о благоустройстве дома, подъезда и двора, а также обсуждать работу управляющей компании и оплачивать услуги ЖКХ.

«Запуск сообщества поможет жильцам привлечь внимание к проблемным ситуациям и объединиться для их решения, повлиять на работу управляющей компании и улучшить жизнь в своем доме», — комментирует директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

Сервис также позволяет подписаться на новые объявления и своевременно узнавать о появлении новых предложений о продаже квартиры в выбранном доме. Покупатели недвижимости смогут получить правдивую информацию напрямую от жильцов и определиться с выбором дома и района для жизни, отмечают в Сбербанке.



Там подчеркивают, что на DomClick.ru собрана самая большая база многоквартирных домов в России и более 100 тыс. отзывов о домах. Найти сообщество жильцов интересующего дома можно в разделе «Мой дом» на DomClick.ru.