21 января 2020 года USABILITYLAB провела бизнес-фуршет в Марриотт Гранд Отеле в Москве. Дмитрий Сатин, основатель и управляющий партнер, и Анна Исламова, методолог и руководитель отраслевых исследований USABILITYLAB, рассказали об основных трудностях для начинающих ИП, интересных находках и представили результаты исследования. На мероприятии присутствовало 98 человек — сотрудники банков и журналисты банковских изданий.

В шортлист юзабилити-рейтинга вошли 13 российских банков. 52 респондента (участника юзабилити-тестирования) выполняли основные сценарии использования. Их поведение было проанализировано, благодаря чему были выявлены юзабилити-проблемы и лучшие практики в клиентском опыте индивидуальных предпринимателей, взаимодействующих с исследуемыми банками.

Подробнее о рейтинге

Каждый участник рейтинга получил диплом участника рейтинга, а лидеры рейтинга — призы за первые места.

«Отличие нашего рейтинга от других отраслевых исследований банков в том, что мы оцениваем реальное удобство использования с реальными пользователями, а не просто составляем чек-лист реализованной функциональности. Людям нужны полезность и удобство, а не куча неудобных или бесполезных функций», — прокомментировал Дмитрий Сатин.

«Помимо оценки удобства использования мы проверили оценку лидеров нашего рейтинга на предмет цифровой доступности для людей с ограниченными возможностями», — добавляет Анна Исламова — «Приходится отметить, что даже лидерам есть что улучшать в своих интерфейсах».

По вопросам приобретения отчета об исследованиях и/или участии в рейтинге вы можете написать нам info@usabilitylab.ru или позвонить по телефону +7 (495) 933-01-37

Юзабилити-рейтинг банков для ИП 2020: