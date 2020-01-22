США разрешили ряду международных институтов трансакции с Центробанком Венесуэлы или с чиновниками страны, попавшими под санкции, следует из генеральной лицензии Минфина США от 21 января, опубликованной на сайте ведомства.

Среди структур, которым разрешено проводить трансакции с Венесуэлой, — Всемирный банк и его подразделения, Международный банк реконструкции и развития (IBRD), Международная финансовая корпорация (IFC), Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA), Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, ООН, включая ее программные фонды и подразделения, Международный валютный фонд, Всемирная организация здравоохранения.

«Исключения, указанные в пункте настоящей генеральной лицензии, разрешают осуществление операций с участием Центрального банка Венесуэлы или с участием других представителей правительства Венесуэлы, которые внесены в список санкций», — отмечается в документе.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро — вскоре после приведения его к присяге. Позже Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список Центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимся под санкциями, включая власти Венесуэлы.