Самозанятые граждане России смогут участвовать в представленной в прошлом году Минфином и ЦБ системе гарантированного пенсионного плана (ГПП), пишет «Коммерсант» .

Так, взносы самозанятых в ГПП будут уменьшать ставку налогообложения, рассказал на комитете по финансовому рынку Госдумы первый зампред ЦБ Сергей Швецов. По его словам, налоговая льгота будет уменьшать эти 4%, которые сегодня платит самозанятый. Соответственно, на пенсионный счет будут поступать перечисления с учетом этой налоговой льготы для самозанятых, отметил Швецов. То есть вычтенные из налога на самозанятых средства, помимо самого взноса, также пойдут на счет ГПП.

По мнению экспертов, интерес самозанятых может быть весьма значительным, учитывая выпадение их из пенсионной системы и, как результат, минимальные выплаты при выходе на пенсию. При софинансировании со стороны государства, если идея будет реализована, интерес может многократно возрасти и потенциально количество самозанятых граждан может составить свыше 3 млн человек, поясняют эксперты.