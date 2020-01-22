Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:08 мск понизился на 7 копеек, курс евро — на 14 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, следует из данных на сайте биржи. В 10:18 мск курс доллара составил 61,84 рубля (минус 4 копейки), евро относительно предыдущего закрытия подешевел на 12 копеек и составил 68,5 рубля.

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в среду с утра умеренное ослабление рубля может продолжиться. По ее словам, прогноз по курсу доллара повышается до 61—62,5 рубля, прогноз по курсу евро в 68—69 рублей сохраняется.

«Рубль в паре с долларом попробовал на прочность отметку 62, но пробивать ее не решился. Сегодня на фоне роста интереса к риску и приближения пика налогового периода снявшая перепроданность пара доллар/рубль вновь приступит к снижению. Первой целью ее движения является отметка 61. При этом внешний фон для рубля складывается слабо негативным: доллар немного подрастает к корзине валют. Но этот факт не будет определяющим для динамики рубля сегодня», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.