Новый состав правительства – первым заместителем председателя правительства назначен Андрей Белоусов, Решетников и Хуснуллин привнесут опыт регионального управления: Новый премьер-министр Михаил Мишустин вчера вечером представил свой кабинет. Первое важное изменение зкалючается в том, что помощник президента Андрей Белоусов стал первым заместителем председателя правительства (ранее этот пост занимал Антон Силуанов, сейчас он сохранил за собой только пост министра финансов). Вторая новость связана с тем, что в состав правительства вошло два опытных региональных чиновника: губернатор Пермского края (который с 2010 по 2017 работал в правительстве Москвы) Максим Решетников назначен Министром экономики, а заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин (который с 2001 до 2010 был министром строительства в республике Татарстан) получил должность заместителя председателя правительства.

Ускорение роста ВВП – главная задача правительства: Главной задачей нового правительства является обеспечение ускорения экономического роста (как заявил президент в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию, рост должен превысить среднемировые темпы роста в 2021 г., то есть составить примерно 3% г/г). Назначение Андрея Белоусова указывает на то, что нацпроекты останутся главным инструментом ускорения экономического роста, а в свете двух других упомянутых назначений следует ожидать активизации строительства и возможного распространения опыта инфраструктурного прорыва в Москве на другие регионы.

Курс на бюджетную консолидацию завершен, но бюджетные ограничения остаются в силе: В то же время, мы не считаем, что президент готов пожертвовать своими достижения в области бюджетной политики, чтобы стимулировать рост. Потеря Антоном Силуановым поста первого заместителя председателя правительства означает только, что бюджетная консолидация больше не является приоритетом – с 2011 г. цена на нефть, балансирующая бюджет, снизилась с $100/барр. до $49/барр. в 2019 г., что является безусловным успехом Минфина. Позиция Антона Силуанова на посту министра финансов надежна и даже укрепилась, так как Росимущетсво теперь перешло в подчинение Минфину (ранее – Минэко). Это может указывать на новую задачу – генерировать дополнительные бюджетные доходы за счет улучшения управления госимуществом. Таким образом, если бюджетные расходы и будут расти быстрее, это не обязательно приведет к смягчению бюджетной политики в ближайшем будущем.

Новые задачи правительства сокращают зону комфорта ЦБ РФ: В прошлом взгляды экономического блока правительства и ЦБ на необходимость структурных реформ и на ограничения роста в целом совпадали, что создавало общее предпочтение экономического блока к сдержанной экономической политике. С 2014 года при переходе к инфляционному таргетированию и для достижения цели по инфляции в 4% ЦБ получил большую поддержку от бюджетной политики; окончание бюджетной консолидации означает, что ЦБ придется контролировать инфляцию своими силами и, возможно, даже через какое-то время предпочтения бюджетной и монетарной политики станут разнонаправленными.

Внешняя повестка уступает место внутренней: Тот факт, что на создание нового кабинета ушла неделя после отставки правительства, является знаком того, что это решение не готовилось заранее, а стало отражением новой экономической реальности. Особенность момента заключается в том, что с 2014 г. все внимание было сосредоточено на геополитической повестке, и только недавно внешняя ситуация начала улучшаться. В декабре 2019 президент провел успешную встречу в рамках Нормадской четверки в Париже, был установлен контакт с новым президентом Украины, и санкционные риски пошли на спад. Успехи на внешнем фронте дали возможность переключить внимание на внутренние факторы, где картина выглядит не такой уж радужной. Недофинансирование ряда нацпроектов и слабые темпы роста (только в 1П19, по данным Росстата, экономика росла темпом менее 1% г/г) могли поставить под вопрос задачи ускорения экономики в будущем. Новое правительство имеет достаточно профессиональных навыков, чтобы реализовать нацпроекты; при этом, задача разработки какой-либо новой модели экономического роста сейчас на повестке дня не стоит.