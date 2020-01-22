У Малина 15-летний опыт работы в финансовой сфере.
Ренат Малин назначен на должность директора по инвестициям компании «Сбербанк Управление активами». Как следует из сообщения компании, до этого Малин занимал должность старшего управляющего директора, руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью.
По информации генерального директора компании «Сбербанк Управление активами» Евгения Зайцева, в новой должности Малин будет отвечать за комплексную организацию инвестиционного процесса в компании и разработку продуктовых инвестиционных стратегий. Помимо этого, в части продвижения продуктов компании и поддержки продаж он будет отвечать за организацию взаимодействия с различными клиентскими сегментами — институциональными (НПФ, фондами целевого капитала, страховыми компаниями) и розничными инвесторами.
Ренат Малин окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «финансы и кредит» со специализацией на ценных бумагах, а также аспирантуру СПбГУЭиФ по специальности «финансы и кредит».
У Малина 15-летний опыт в финансовой сфере. До прихода в «Сбербанк Управление активами» он работал в группе «КапиталЪ Управление активами», до этого — в УК «Атон-Менеджмент».
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