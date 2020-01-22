Ренат Малин назначен на должность директора по инвестициям компании «Сбербанк Управление активами». Как следует из сообщения компании, до этого Малин занимал должность старшего управляющего директора, руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью.

По информации генерального директора компании «Сбербанк Управление активами» Евгения Зайцева, в новой должности Малин будет отвечать за комплексную организацию инвестиционного процесса в компании и разработку продуктовых инвестиционных стратегий. Помимо этого, в части продвижения продуктов компании и поддержки продаж он будет отвечать за организацию взаимодействия с различными клиентскими сегментами — институциональными (НПФ, фондами целевого капитала, страховыми компаниями) и розничными инвесторами.

Ренат Малин окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «финансы и кредит» со специализацией на ценных бумагах, а также аспирантуру СПбГУЭиФ по специальности «финансы и кредит».



У Малина 15-летний опыт в финансовой сфере. До прихода в «Сбербанк Управление активами» он работал в группе «КапиталЪ Управление активами», до этого — в УК «Атон-Менеджмент».