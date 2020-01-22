Rambler Group одной из первой в России внедрила систему безопасной аутентификации с использованием новой технологии электронных ключей WebAuthn. Она позволяет авторизоваться в Rambler ID при помощи открытого криптографического ключа вместо пароля, что существенно усиливает безопасность аккаунта. Теперь, чтобы зайти в свой личный кабинет, достаточно отсканировать отпечаток пальца на смартфоне или ноутбуке, говорится в сообщении группы.

«Rambler ID представляет собой единый профиль для входа на проекты и сервисы группы: авторизовавшись в системе, пользователь получает возможность вести переписку в Rambler-почте, комментировать новости медиаресурсов, покупать билеты в Rambler-кассе», — отмечают в группе.

Чтобы активировать аутентификацию по отпечатку, пользователь должен войти в существующий профиль Rambler ID через электронную почту, социальные сети или номер мобильного телефона и создать электронный ключ. Затем нужно приложить палец к сенсору устройства, отсканировать отпечаток и подтвердить привязку ключа. При следующей авторизации в личном кабинете достаточно выбрать иконку ключа в разделе «Другие способы входа».

Если необходимо использовать быстрый вход в нескольких браузерах одновременно, то для каждого создается свой электронный ключ с отпечатком. Кроме того, пользователи Rambler ID для входа в личный кабинет могут использовать внешние Bluetooth-, NFC- и USB-ключи.

