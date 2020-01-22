Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.

«Вы правы, это нужно своевременно все корректировать и смотреть на эту корзину. По мнению специалистов, структура ее нуждается в совершенствовании, потому что там, ну скажем, не помню, в каком процентном соотношении, картофель, жиры и прочее-прочее, хлебобулочные изделия большую занимают часть, а вот овощи, фрукты, особенно их маловато, и рыба и мясо в этой корзине не занимают должного места. Поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.