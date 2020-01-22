Доступ к расходованию средств материнского капитала появится у семей с момента рождения первого ребенка, а не достижения им определенного возраста. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду в ходе встречи с представителями общественности в Липецкой области.

«Разумеется, если на первого ребенка материнский капитал распространили, то не нужно ждать, пока исполнится три года второму ребенку. Ясно, что отсчет должен идти от рождения первого ребенка», — сказал он.

Путин пояснил, что в настоящее время некоторые направления расходования материнского капитала могут быть осуществлены до достижения ребенком возраста трех лет. «Например, первый взнос по ипотеке может быт осуществлен до того, как ребенку исполнится три года. Или у нас есть такая форма поддержки — выплаты из средств материнского капитала — их тоже можно использовать, не дожидаясь трех лет», — добавил он.

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016-го материнский капитал ежегодно индексировался на уровень инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена с 2020 года. В ходе послания Федеральному собранию президент предложил продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года и выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка в объеме 466 тыс. рублей. Размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до более 616 тыс. рублей.

По действующему законодательству средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, на формирование будущей пенсии мамы, на обучение детей, на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Также с 2018 года семьи с низкими доходами, в которых родился или усыновлен второй ребенок, могут оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала или направить средства на оплату ясельных групп в детских садах.