Российский предприниматель Павел Дуров назвал облачный сервис корпорации Apple iCloud инструментом слежки из-за отказа американской компании от планов сквозного шифрования данных пользователей. Такое мнение он высказал во вторник в своем телеграм-канале.

«iCloud теперь официально стал инструментом слежки. Приложения, которые используют его для хранения ваших личных сообщений (например, WhatsApp), также являются проблемой», — написал Дуров.

Ранее во вторник агентство Reuters сообщило, что Apple отказалась от планов разрешить пользователям осуществлять сквозное шифрование резервных копий своих данных в облачном сервисе iCloud после того, как ФБР США посчитало, что такой шаг навредит расследованию преступлений. По данным источников агентства, компания отказалась от проекта еще два года назад, однако не сообщала об этом публично.

Ранее в США нередко возникали скандалы, когда компания отказывалась предоставить спецслужбам страны ключи для возможности разблокировать смартфоны предполагаемых преступников.