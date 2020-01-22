Неравенство в России все еще чрезвычайно высоко, хотя его уровень постепенно снижается. Такое мнение высказал в среду, 22 января, бывший министр экономики России Максим Орешкин на панельной дискуссии «Неравенство как барьер экономического роста» в «Русском доме» на Всемирном экономическом форуме в Давосе. РБК следил за трансляцией с дискуссии.

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия. При этом глобальное неравенство сейчас находится на максимуме с 30—40-х годов XX века. На сегодняшний день очень мало стран, в которых бы снижался внутренний уровень неравенства.

«Россия, слава богу, является одной из таких стран. Несмотря на то, что у нас сохраняется недопустимо высокий уровень неравенства, начиная с 2012 года коэффициент Джини (измеряющий неравенство. — Прим. ред.) в России плавно сокращается», — сказал Орешкин.

Хотя это происходит «недостаточно быстро и недостаточно сильно», но движение в правильном направлении есть, констатировал он.