Бывший министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что передал ведомство новому главе в хорошей форме.

«Мы позитивно смотрим на передачу министерства в руки нового министра, министерство в хорошей форме», — сказал Орешкин в ходе сессии «Россия: Стратегический прогноз» в рамках экономического форума в Давосе.

Он также отметил, что в настоящее время в Минэкономразвития нет проблем с коррупцией.

«Я могу только лишь сказать за себя. То, что я сделал в прошлом в министерстве за три года. Были некоторые проблемы, сейчас проблем этих нет. Например, в моем министерстве все абсолютно ясно, понятно, чисто», — ответил Орешкин на вопрос модератора, будет ли происходить борьба с коррупцией в России.