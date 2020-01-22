Банк России установил официальные курсы валют на 23 января.

Курс доллара понизился на 2,09 копейки, составив 61,8343 рубля (61,8552 рубля на 22 января). Курс евро снижен на 10,36 копейки до 68,5186 рубля (68,6222 рубля на 22 января).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 13:03 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 61,97 рубля (плюс 9 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 68,74 рубля (плюс почти 12 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 61,77—62,04 рубля за доллар и 68,44—68,78 рубля за евро.