Количество выданных потребительских кредитов в 2019 году по сравнению с 2018-м увеличилось на 2,7% и составило 19,45 млн единиц. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Незначительное снижение выдачи потребкредитов отмечалось в IV квартале 2019 года, когда было выдано на 1,6% меньше потребкредитов (5,21 млн) по сравнению тем же периодом 2018-го. Самое большое в прошлом году количество потребкредитов выдано в декабре — 1,85 млн, что на 5,6% меньше, чем в декабре 2018 года, но на 13,9% больше, чем среднемесячные выдачи в 2019 году.

Самое большое количество выданных потребительских кредитов в 2019 году было отмечено в Москве (880,7 тыс. единиц), Московской области (821,1 тыс.), Краснодарском крае (755,0 тыс.), Республике Башкортостан (679,5 тыс.), Свердловской области (644,1 тыс.) и Республике Татарстан (640,9 тыс.).

Самая серьезная динамика роста выдачи потребкредитов была зафиксирована в Тюменской области (12,4%), Ставропольском крае (11,7%), Москве (11,5%), Омской области (11,4%), а также в Ханты-Мансийском АО (10,8%). Увеличение количества выданных потребкредитов было отмечено во Владимирской (минус 3,5%) и Белгородской (минус 0,2%) областях.