Изменения в правительстве РФ привносят некоторую неопределенность в отношении направления экономической политики страны, однако ожидается, что новый Кабмин сохранит направление на ускорение роста ВВП и улучшение социальных показателей при сохранении макростабильности, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's.



«Резкая смена правительства привносит некоторую неопределенность в отношении направления экономической политики. Тем не менее заявления как президента, так и нового премьер-министра предполагают, что новая администрация будет поддерживать общее направление политики предыдущего правительства, направленное на повышение экономического роста и улучшение социальных показателей при сохранении широкой макроэкономической стабильности», — говорится в документе.

Агентство ожидает, что приоритеты предыдущего правительства РФ по реформам, в частности 13 национальным проектам, сохранятся.

Moody's также считает, что недавно объявленные социальные меры дают возможность для пересмотра прогнозов роста ВВП РФ в сторону повышения, «поскольку более высокие социальные расходы помогут поддерживать потребление». Агентство сейчас прогнозирует рост ВВП страны на 1,5% в 2020 году и 1,7% в 2021-м.

«У России есть бюджетные возможности, чтобы выдержать этот рост расходов, учитывая низкий уровень госдолга… Хотя правительство еще не указало, как оно будет финансировать эти меры в долгосрочной перспективе, мы ожидаем, что любые корректировки произойдут через другие инициативы по расходам, учитывая явное предпочтение властей сохранять фискальные буферы и доверие к своему бюджетному правилу», — отмечается в документе.

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о составе нового Кабинета министров . Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал членов нового правительства активнее реализовывать нацпроекты, а также напомнил им о том, что все члены Кабмина несут персональную ответственность за реализацию национальных целей развития.