Банку России принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка.
Схема выхода Банка России из капитала Сбербанка находится на финальной стадии доработки. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
«Схема дорабатывается, она почти доработана», — сказал Моисеев.
Банку России принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка (50% плюс одна акция).
Контроль мегарегулятора над крупнейшим банком страны выглядит странно, на эту проблему указывали России страны — члены Организации экономического сотрудничества и развития до 2014 года, говорил Моисеев осенью прошлого года. Решение должно быть комплексным, «нельзя взять и вытащить» Сбербанк из баланса ЦБ, подчеркивал он.
Об обсуждении смены контролирующего акционера банка в декабре сообщил Reuters со ссылкой на источники, но собеседники агентства тогда отметили, что никаких решений еще не принято. Позднее первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что регулятор довел свою долю в банке до минимальной и законодательство запрещает ему полностью ее продать.
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