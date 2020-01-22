Схема выхода Банка России из капитала Сбербанка находится на финальной стадии доработки. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.



«Схема дорабатывается, она почти доработана», — сказал Моисеев.

Банку России принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка (50% плюс одна акция).



Контроль мегарегулятора над крупнейшим банком страны выглядит странно, на эту проблему указывали России страны — члены Организации экономического сотрудничества и развития до 2014 года, говорил Моисеев осенью прошлого года. Решение должно быть комплексным, «нельзя взять и вытащить» Сбербанк из баланса ЦБ, подчеркивал он.

Об обсуждении смены контролирующего акционера банка в декабре сообщил Reuters со ссылкой на источники, но собеседники агентства тогда отметили, что никаких решений еще не принято. Позднее первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что регулятор довел свою долю в банке до минимальной и законодательство запрещает ему полностью ее продать.