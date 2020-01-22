Минэкономразвития предложило силовым структурам отменить уголовную ответственность за восемь категорий правонарушений, закрепленных в Уголовном кодексе (УК), пишут «‎Известия»‎ . Это следует из письма замглавы Минэкономразвития Вадима Живулина в ФСБ, МВД, Генпрокуратуру и Следственный комитет. Ведомство предлагает, чтобы эти правонарушения регулировались только КоАПом.

Так, уголовная ответственность может быть отменена за коммерческий подкуп на сумму, не превышающую 10 тыс. рублей, за ведение бизнеса без лицензии или регистрации, фиктивное банкротство, причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием, совершаемое в крупном размере (от 250 тыс. до 1 млн рублей). Также ведомство предлагает отменить уголовную ответственность в случаях, если была скрыта или предоставлена заведомо неверная информация о ценных бумагах, вывести из-под действия УК плагиат, применение чужого товарного знака и незаконное использование изобретения, модели или промышленного образца, разглашение их сущности раньше срока и принуждение к соавторству.

Часть этих правонарушений и так включена в КоАП, например ведение бизнеса без лицензии или регистрации. Если такая деятельность причинила существенный ущерб или позволила получить доход в крупном размере, то в УК за это предусмотрено наказание в виде ареста до шести месяцев, обязательных работ или штрафа до 300 тыс. рублей. Ведомство предложило сохранить без существенных изменений эту статью в КоАПе, но повысить взыскание. То же предусмотрено для статьи о фиктивном банкротстве, которое повлекло за собой ущерб на сумму более 2,2 млн рублей. По остальным видам также предложено либо повысить штраф, либо учредить санкцию в КоАПе.

По мнению экспертов, предложения Минэкономразвития на бизнес-климат существенно не повлияют. Бизнес беспокоит риск попасть за решетку до решения суда по фактически коммерческим спорам. Если законодательно запретить такую практику, то компании более охотно будут инвестировать в России, полагают эксперты. Если силовики одобрят декриминализацию указанных статей, бизнес-климат России может измениться к лучшему: имущественный ущерб логично компенсировать деньгами, а не тюремным сроком, пояснили эксперты.