Магазины электроники начинают активировать виртуальные сим-карты eSIM, правила использования которых в РФ пока только обсуждаются, пишут «Известия» .

В России eSIM своим клиентам с прошлого года в тестовом режиме начал предлагать в своих офисах Tele2. Теперь eSIM от Tele2 можно подключить и в re:Store в салонах в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Казани, Нижнем Новгороде, Иркутске, Красноярске, Ростове-на-Дону, говорит представитель Inventive Retail Group (в нее входит re:Store) Людмила Семушина. «Связной» сейчас обсуждает возможность организации подключения eSIM со всеми операторами и планирует запустить ее в пилотном режиме в этом году, рассказывает вице-президент телекоммуникационных и финансовых услуг ретейлера Максим Следков. По его мнению, услуга станет массовой в ближайшие три года. Об интересе к eSIM говорит и представитель «М. Видео-Эльдорадо», но считает, что процедуры подключения должны быть доработаны.

И в салонах Tele2, и в re:Store, чтобы воспользоваться eSim, нужно сначала купить обычную сим-карту, а затем написать заявление о переносе номера на виртуальную. Сегодня в России нельзя полностью реализовать ее потенциал и получить от оператора пользовательский профиль на eSIM дистанционно: пока нет нормативных документов, регламентирующих удаленную идентификацию абонентов.

По словам представителей операторов, «ВымпелКом» планирует запустить eSIM в начале этого года. На первой стадии подключение будет доступно в офисах компании, далее рассматриваются сценарии подключения через интернет-магазин «Билайна». МТС тестируют eSIM. Как отмечает представитель «МегаФона», для полноценного внедрения eSIM в России необходима проработка целого ряда вопросов, в том числе законодательного порядка.