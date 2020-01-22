Обмен производится в новых форматах передачи в электронной форме поручения на продажу иностранной валюты с валютного счета налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) и перечисление денежных средств от продажи иностранной валюты, поручения на продажу драгоценных металлов со счета (вклада) в драгоценных металлах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента). Новые форматы вступают в силу согласно Приказу ФНС России от 19 марта 2019 г. N ММВ-7-8/144@ с 26.01.2020г.

Решение компании АО «ФлексСофт» позволит значительно сократить время, затрачиваемое сотрудником банка на формирование электронных поручений, а также обеспечит своевременное исполнение требований налоговых органов в соответствии с действующим законодательством.

Функциональные возможности модуля:

прием и загрузка файлов в систему;

поиск Поручения налогового органа по номеру и дате поручения на списание и перечисление денежных средств со счета плательщика в бюджетную систему РФ;

осуществление контроля достаточности денежных средств на валютном счете по курсу Банка России на дату продажи валюты для исполнения поручения;

формирование документов на списание средств с валютного счета и со счета в драгоценных металлах налогоплательщика.

Решение компании «ФлексСофт» полностью соответствует требованиям Положения Банка России и обеспечивает выполнение требований регламента электронного обмена с ФНС.