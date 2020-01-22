Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, расширяющий перечень случаев, когда резидентам предоставляется право не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или рубли за счет проведения зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из внешнеторговых договоров. Госдума может рассмотреть законопроект на заседании 4 февраля.

Норма будет действовать, если речь идет о договорах, условиями которых предусматривается оказание нерезидентам услуг, включенных в перечень, утверждаемый правительством РФ по согласованию с ЦБ. В перечень таких услуг могут быть включены, например, услуги в сфере информационных технологий и услуги в сфере образовательной деятельности, говорится в пояснительной записке.

Для средних и крупных компаний, особенно для компаний в сфере информационных технологий, отсутствие возможности зачета встречных требований приводит к дополнительным финансовым издержкам, указывают в правительстве. «Предлагаемые изменения позволят снизить административную нагрузку на российских экспортеров услуг и снизить их накладные расходы, связанные с проведением валютных операций по соответствующим внешнеторговым сделкам», — говорится в сопроводительных материалах к документу.

Законопроектом предусматривается отложенный срок его вступления в силу с 1 января 2021 года.